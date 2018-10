Deel dit artikel:













'Vuurwerk hoort er een beetje bij, maar zelfs confetti mag niet' Vuurwerk vanuit de duinen voorafgaand aan Quick Boys - FC Lisse. (Foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Het was een prachtig plaatje: voorafgaand aan de derby Quick Boys - FC Lisse (3-0) zorgden supporters van de thuisclub zaterdag voor een sfeervolle actie met vuurwerk vanuit de duinen. Daarmee omzeilden ze het vuurwerkverbod van de KNVB dat sinds dit seizoen is ingevoerd op alle velden in het amateurvoetbal.

'Ik begrijp dat zelfs confetti niet mag. Het gaat wel heel ver, vind ik', reageert Jankees Faas, voorzitter van de Supportersclub FC Lisse. 'Emotie van supporters hoort er ook een beetje bij. Maar goed, als de regels dat nou eenmaal voorschrijven, dan hou je je daaraan.' Niels Ouwehand, fanatiek fan van Quick Boys, heeft er een dubbel gevoel over. 'Ik denk dat sommige supporters het zeker niet begrijpen, dat zelfs een klein rookpotje niet meer mag. Maar ik begrijp het standpunt van de KNVB ook wel, omdat overmatig vuurwerkgebruik schade of gewonden teweeg kan brengen.'

'Niet strafbaar' Katwijkse supporters toonden zich van hun creatieve kant door geen vuurwerk óp Nieuw Zuid af te steken, maar ernaast. In tegenstelling tot een groepje fans van VV Noordwijk, die een week eerder de dorpsderby tegen SJC van rookwolken voorzagen. 'Volgens mij ben je niet strafbaar als je het in de duinen doet', zegt Faas grijnzend. LEES OOK: Arubanen van Quick Boys en FC Lisse over nationale ploeg: 'Feesten, dansen en zingen'