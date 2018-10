Deel dit artikel:













Brug in Schipluiden buiten gebruik door gebroken staalkabel De brug wil niet meer omlaag.. (Foto: Gemeente Midden-Delfland) De staalkabel is gebroken. (Foto: Gemeente Midden-Delfland)

SCHIPLUIDEN - De Kerkpolderbrug in Schipluiden is sinds zaterdagmiddag buiten gebruik. Zowel auto's als fietsers en voetgangers kunnen er niet overheen, omdat het brugdek niet meer omlaag gaat. Ook het scheepvaartverkeer is gestremd.

De brug verbindt de Dorpsstraat met de Tiendweg en ligt vlakbij het gemeentehuis van de gemeente Midden-Delfland. Monteurs hebben de brug onderzocht en zagen dat er een staalkabel is gebroken. Daardoor kan de brug niet meer open en dicht. Volgens de gemeente Midden-Delfland is de brug waarschijnlijk tot woensdag niet te gebruiken. In de tussentijd proberen monteurs de brug tijdelijk weer toegankelijk te maken, totdat alels gerepareerd is. Verkeer kan omrijden via de Zouteveensebrug en de Valbrug in het centrum van Schipluiden.