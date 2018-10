Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Recordaantal bezoekers voor Weekend van de Wetenschap Foto: Jelle Draper

REGIO - Het Weekend van de Wetenschap is dit weekend bezocht door een recordaantal mensen. Op tientallen locaties in de regio openden bedrijven, instituten, universiteiten en musea hun deuren. Bezoekers konden onder meer terecht in Museum Boerhaave in Leiden, Deltares in Delft en het Nationaal Zilvermuseum in Schoonhoven. In het Mauritshuis in Den Haag was het restauratieatelier geopend. Landelijk kwamen 150.000 mensen dit weekend naar een van de deelnemende locaties.

Het idee achter het evenement is dat bezoekers kennismaken met de wondere wereld van wetenschap en hightech. 'Mensen die een harstikke leuk vak hebben op het gebied van wetenschap of technologie willen dat graag aan iedereen laten weten waar ze mee bezig zijn', zei Amanda Vollenweider zaterdagochtend in het radioprogramma UIT! van Radio West. 'Voor bezoekers is het leuk om te zien waar wetenschappers nu allemaal mee bezig zijn, om het leven voor ons allemaal in de toekomst beter en gezonder te maken', voegt zij eraan toe.

Koninklijke bibliotheek Sommige locaties waren nog niet eerder toegankelijk, zoals het depot van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 'Ze bewaren daar zeven miljoen boeken; dat is 115 kilometer', zegt Vollenweider. Nog nooit eerder mochten daar bezoekers in. Mensen konden bovendien meewerken aan een onderzoek over het delen van data.

Volgend jaar is er weer een editie van het Weekend van de Wetenschap. Dan wordt het evenement gehouden op 5 en 6 oktober. LEES OOK: Van hacken, hyperloop en andere hightech tijdens Weekend van de Wetenschap