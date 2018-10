Deel dit artikel:













Madurodam Marathon brengt 51.686 euro op voor het goede doel Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Tijdens de eerste marathon in Madurodam is 51.868 euro opgehaald. Dat heeft het attractiepark zondagavond bekendgemaakt. In totaal liepen 247 kinderen mee die waren gesponsord. Het geld dat is opgehaald gaat naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

De marathon was 1,69 kilometer, precies een 25ste van een officiële marathon, en dat is weer de schaalverhouding waarin Madurodam oorspronkelijk gebouwd is. Alle deelnemers hebben 25.394 euro ingezameld, maar het attractiepark beloofde eerder al het eindbedrag te verdubbelen. Madurodam spreekt van een succes. 'Noteer daarom 6 oktober 2019 alvast in je agenda', aldus directeur Joris van Dijk.