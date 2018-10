Deel dit artikel:













West Wekker: afscheid van Joop Roelofs en Haagse Historiequiz van start Frank Nuyens (gitaar), Peter Vink (bas), Beer Klaasse (drums) en Joop Roelofs (gitarist). Foto: Anita Janssen

REGIO - Goedemorgen! Vandaag is de openbare afscheidsdienst voor gitarist Joop Roelofs van de legendarische Haagse band Q65. Joop is onderdeel van de Haagse popgeschiedenis en zou dan ook zomaar voor kunnen komen in de Haagse Historiequiz op 13 oktober. Vanaf vandaag spelen we elke dag een voorronde van die quiz op Radio West. Ook de Week van de Veiligheid begint vandaag. Dit is de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten: Ondernemers, gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid vragen vanaf vandaag een week lang aandacht voor veiligheid. Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe en kun je maar beter goed voorbereid de winter in gaan. In deze week gaat het over overvallen in winkels en woningen, maar ook over inbraken.

Wie weet het meeste over de geschiedenis van de stad Den Haag? De Haagse Historiequiz is komende zaterdag. Verschillende teams nemen het tegen elkaar op. Eén van de teams bestaat uit luisteraars van Radio West. Vandaag beginnen in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf de voorrondes.

Joop Roelofs wordt vandaag herdacht. De gitarist van de legendarische Haagse band Q65 overleed afgelopen woensdag. Hij werd 74 jaar. Het was de uitdrukkelijke wens van Joop zelf om de afscheidsdienst te houden in Het Paard.

Het weer: Het wordt vandaag een flink zonnige dag. De temperatuur is met 16 graden niet al te hoog en er is weinig wind.



Ga je vandaag met de auto op pad?

Check dan hier de files En dit moet je nog weten: Bij het dodelijke ongeluk op de A44 bij Oude Wetering was een bestuurder betrokken die onder invloed was van cocaïne, amfetamine, methamfetamine en alcohol. Het gaat om een 32-jarige man uit Oegstgeest. Getuigenverklaringen aan de politie stellen dat de man, nadat hij bij een inhaalactie een andere auto had geraakt, achterop de auto van het dodelijk gewonde echtpaar reed.

Inwoners van de regio trokken er afgelopen weekend masaal op uit naar de verschillende evenementen. Enkele honderdduizenden bezoekers gingen naar het Weekend van de Wetenschap, de Haagse Museumnacht of de Madurodam Marathon.

Het was een prachtig plaatje: voorafgaand aan de derby Quick Boys-FC Lisse (3-0) zorgden supporters van de thuisclub zaterdag voor een sfeervolle actie met vuurwerk vanuit de duinen. Daarmee omzeilden ze het vuurwerkverbod van de KNVB dat sinds dit seizoen is ingevoerd op alle velden in het amateurvoetbal.

Vanavond op TV West: De Mall

Een nieuwe aflevering van de realityserie De Mall. Het programma over de verbouwing van winkelcentrum Leidschenhage. In deze aflevering worden de schoonzusjes van de notenwinkel van het bouwterrein gestuurd. Elke maandag vanaf 17:00 uur en elk uur herhaald. We wensen je een fijne maandag!