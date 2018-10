Deel dit artikel:













Auto belandt 'op zijn dak' in Den Haag Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de dr. Lelykade in Den Haag is zondagavond een auto over de kop geslagen. Het voertuig kwam 'op zijn dak' terecht.

Volgens ooggetuigen reed de automobist tegen een geparkeerde auto aan. De bestuurster zou zelf uit de auto zijn gekropen en in een ambulance zijn onderzocht. De zwaar beschadigde auto is weggesleept.