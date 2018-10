Twee motorrijders gewond na aanrijding

DEN HAAG - Bij een aanrijding tussen een motor en een auto op de kruising van de Parallelweg met de Koningstraat in Den Haag zijn zondagavond twee gewonden gevallen. Dat meldt nieuwssite Regio 15.

De twee gewonden zouden samen op de motor hebben gezeten. De motor reed in de richting van de Wouwermanstraat en botste tegen de zijkant van de auto, die vanuit de Koningstraat kwam. Volgens ooggetuigen werden de slachtoffers over de auto 'gelanceerd' en kwamen zij aan de andere kant van de auto op het wegdek terecht.

Beide slachtoffers zouden zijn gefixeerd op een vacuümmatras en per ambulance naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De motor is total loss. De Paralelweg was na het ongeluk afgesloten in beide richtingen. De exacte oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend.