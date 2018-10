Politie schiet op verdacht persoon in Breestraat Delft

DELFT - De politie heeft maandagochtend iets na 05.00 uur op iemand geschoten in de buurt van coffeeshop The Game in de Breestraat in Delft. Deze coffeeshop is dit jaar al vaker het doelwit geweest van schietincidenten en een incident met een granaat. Of de verdachte voor The Game stond, kan de politie niet bevestigen.

De politie kreeg een melding dat er iemand met een wapen in de Breestraat zou staan. Eenmaal in de Breestraat wilde de politie deze persoon aanhouden, maar de verdachte sloeg op de vlucht. Ondanks de schoten van de agenten, wist de verdachte te ontkomen.



Burgemeester Van Bijsterveldt bezoekt Breestraat

De Breestraat is volledig afgesloten en er staan politieagenten in kogelwerende vesten. In het midden van de straat staat een auto van een beveiligingsbedrijf, die sinds de afgelopen geweldsincidenten coffeeshop The Game en The Future in de gaten houden. In de Breestraat staan enkele pylonen over kogelhulzen heen. De recherche doet uitgebreid onderzoek en is op zoek naar de verdachte.

Burgemeester Marja van Bijsteveldt van Delft heeft zich maandagmorgen ter plaatse door de politie laten bijpraten. Volgens Van Bijsterveldt is er waarschijnlijk geschoten op coffeeshop The Game. 'De komende uren wil ik eerst heel goed gëïnformeerd worden door de politie', zegt de burgemeester tegen Omroep West. 'Voor mij is één ding heel duidelijk. Op dit moment zit er veel energie en capaciteit op het onderzoek naar wat hier de achtergrond van is van deze schietincidenten. Dat onderzoek wordt de komende tijd met heel veel kracht voortgezet.'



'Het raakt mij wel'

Van Bijsteveldt werd telefonisch op de hoogte gebracht van het incident in de Breestraat. 'Ik was direct klaarwakker. En dan is er gewoon eigenlijk alleen maar grote zorg. Mensen hebben zorg, want dit past echt niet bij Delft. In Delft is het over het algemeen een gemoedelijke, vrolijke studentenstad waar mensen op een goede manier met elkaar omgaan. Deze incidenten passen niet in onze stad.'

De burgemeester is lichtelijk aangeslagen door het incident. 'Als burgemeester raakt het je wel. Je wil maar één ding, een veilige stad en ook dat mensen zich veilig voelen. En dat is ook de reden dat ik direct ga kijken.' Van Bijsterveldt hoopt dat het onderzoek in de komende tijd zichtbaar maakt wat er achter zit.

Een getuige vertelde Omroep West dat hij zeker drie schoten heeft gehoord. De Breestraat is afgezet met schermen. De recherche is met veel mensen ter plaatse en doet uitgebreid onderzoek.



