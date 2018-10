16 graden buiten maar in Westland rijden strooiwagens

WESTLAND - Het was voor nietsvermoedende voorbijgangers maandagochtend een vreemd gezicht: op deze mooie najaarsdag, waarop het 16 graden wordt, reden alvast strooiwagens door de gemeente Westland. Medewerkers rijden met de wagens om de strooiroutes te controleren en het materiaal te testen.

'We willen goed voorbereid zijn op de winterse omstandigheden', zegt een woordvoerder van de gemeente Westland. 'Er wordt vandaag nog geen zout op de weg gestrooid. Wel willen we testen of onze mensen en machines er klaar voor zijn. De strooiwagens hebben immers maandenlang stilgestaan. We checken of de strooier en wagens goed werken en of we geen obstakels op de strooiroutes tegenkomen.'