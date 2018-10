Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











49 procent AED’s in onze regio niet altijd inzetbaar AED (Automatische Externe Defibrillator) | Foto: Omroep West

REGIO - Bijna de helft van de automatisch externe defibrillatoren - kortweg AED's - in de provincie Zuid-Holland is niet altijd inzetbaar. De bedoeling van deze AED’s is dat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar moeten zijn.

Volgens de Hartstichting is in onze provincie bijna de helft van de AED's niet altijd direct inzetbaar. Bovendien weten te veel mensen niet waar ze in geval van nood een AED kunnen vinden. Volgens de Hartstichting wordt dit nog niet belangrijk genoeg gevonden, terwijl het apparaat bij een hartstilstand levens kan redden. 'Vaak hangen de AED's ook binnen en zijn daarom niet te vinden. Daar moet verandering in komen', zegt directeur Floris Italianer van de Hartstichting. Er zijn nu 15.000 AED's geregistreerd, maar dat zouden er volgens de Hartstichting 30.000 moeten worden. De organisatie wil dat er in iedere buurt zo'n AED komt en roept mensen op om met elkaar een apparaat aan te schaffen. 'De kosten van zo'n apparaat bedragen tussen de 1000 en 1600 euro. Met elkaar is dat goed te doen', aldus Italianer.

300 keer per week Wekelijks worden volgens de Hartstichting ruim driehonderd mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. 'Het kan niet zo zijn dat we er veel hebben hangen in het land, maar omdat we niet precies in kaart hebben waar ze hangen, ze niet kunnen worden ingezet', aldus de directeur. LEES OOK: Buurtbewoners zamelen geld in voor reanimatie-apparaat in hun wijk