Neergeschoten man in ziekenhuis Zoetermeer overleden

ZOETERMEER - In het LangeLand ziekenhuis in Zoetermeer is maandagochtend een man overleden die daar met een schotwond was binnengebracht. Hoe hij aan de schotwond is gekomen is onbekend, maar er is diezelfde morgen door de politie op een bewapende verdachte in Delft geschoten. Die verdachte stond met een wapen voor coffeeshop The Game in de Breestraat.

Het Openbaar Ministerie bevestigt de dood van de man in Zoetermeer en onderzoekt of hij te maken heeft met het schietincident in Delft. De identiteit van de dode man is volgens het OM nog onbekend en ook is niet duidelijk wie hem bij het LangeLand ziekenhuis heeft gebracht.

De politie kwam af op een melding van een persoon met een wapen bij coffeeshop The Game. Agenten hebben daarbij op de verdachte geschoten. Of het overleden slachtoffer ook degene is met het wapen is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de man geraakt is door een politiekogel.



Politie schoot op verdachte

Agenten die rond 05.00 in de Breestraat aankwamen wilden een persoon aanhouden, maar toen de verdachte ervandoor ging schoot de politie op hem. De Breestraat is met schermen afgezet voor onderzoek. Ook wordt een scooter onderzocht die bij de Reineveldbrug stond. Het zou mogelijk om de vluchtscooter van de verdachten gaan.

Het is het laatste half jaar vaker onrustig in Delft. Verschillende winkels en coffeeshops zijn beschoten. Begin augustus werd de Delftse crimineel Karel Pronk op klaarlichte dag doodgeschoten bij koffiehuis Het Kalf.



Zaak blijft dicht

De uitbater van coffeeshop The Game heeft in overleg met de burgemeester besloten om zijn zaak opnieuw een paar dagen te sluiten. Burgemeester Marja van Bijsterveldt: 'Ik kan me de grote zorg van de bewoners van de Breestraat goed voorstellen. Ze zijn, net als ik, opnieuw geschrokken. Deze incidenten horen niet bij Delft.'

In de loop van de week organiseert de gemeente Delft een besloten bijeenkomst voor de buurtbewoners. Daar kunnen de omwonenden hun verhaal kwijt en kunnen ze vragen stellen.

