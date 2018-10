Filmopnames op Sportcampus Den Haag voor de Invictus Games Sydney

DEN HAAG - Op de Sportcampus in Den Haag zijn maandagochtend opnames gemaakt voor een promotiefilm voor de Invictus Games. Het internationaal sportevenement voor gewonde militairen en veteranen wordt in 2020 in Nederland gehouden.

Over twee weken worden Invictus Games in Sydney gehouden. De film over de Sportcampus is bedoeld voor de sluitingsceremonie. Dan wordt het stokje overgedragen aan Nederland en mogen wij een promotiefilmpje laten zien. Na de opnames op de Sportcampus in het Zuiderpark wordt maandagmiddag gefilmd bij de Hofvijver in Den Haag.

Voormalig teamcaptain en nu deelnemer aan de games in Sydney, Edwin de Wolf, is de hoofdpersoon in het promotiefilmpje. De camera volgt hem terwijl hij door Den Haag langs iconische plekken fietst. Daarbij wordt zijn revalidatieproces op een mooie manier in beeld gebracht.