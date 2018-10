Deel dit artikel:













Elso (51) naar de rechter om zijn huis niet kwijt te raken Elso Reedijk is bang dat hij zijn huis uit moet: 'Mijn leven is een slechte film' | Foto: Omroep West

TER HEIJDE - Elso Reedijk (51) uit Ter Heijde staat dinsdag in de rechtbank tegenover woningcorporatie Arcade. Die wil Reedijk zijn huis uit hebben door het huurcontract op te zeggen. Vorig jaar november werd 3,6 kilo hennep gevonden in de badkamer van zijn huis in de Piet Heinstraat.

De drugs werden gevonden tijdens een onderzoek naar een vermeende schietpartij bij Reedijk voor de deur. Er werden daar harde knallen gehoord, maar uiteindelijk bleek het niet om een schietpartij te gaan. Reedijk geeft toe dat er drugs in zijn huis lagen. 'Ik heb vijf wietplanten in de tuin voor eigen gebruik. Dat is beter dan al die antidepressiva', zei hij eerder. Voor Reedijk, die al ruim 25 jaar in het betreffende rijtjeshuis woont, heeft de woning grote emotionele waarde, onder meer omdat daar twee van zijn kinderen zijn overleden. Buurtbewoners hielden een handtekeningenactie om Reedijk in zijn huis te laten blijven. 'Hij is een goede man, hij heeft veel meegemaakt, een kind verloren. Hij doet niemand een vlieg kwaad', zeiden zijn buren eerder.

Drugshuis Arcade houdt vast aan haar beleid van zero tolerance wanneer een woning als drugspand wordt bestempeld. Ook de gemeente Westland wilde Reedijk uit zijn huis hebben, maar tot tweemaal toe stak de rechter daar een stokje voor. LEES OOK: 'Dit wordt mijn dood', juridisch gevecht om uithuiszetting Elso (51) uit Ter Heijde