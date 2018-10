Nieuwe staking bij verffabriek AkzoNobel in Sassenheim

Protest verffabriek AkzoNobel Sassenheim in juli | Foto: FNV

SASSENHEIM - Bij AkzoNobel wordt deze week opnieuw gestaakt, ook bij de verffabriek in Sassenheim. Het personeel van de fabriek legt woensdag het werk voor 72 uur neer voor een betere cao, laat vakbond FNV weten.

De medewerkers hebben de afgelopen periode al vaker gestaakt. Zij willen dat Akzo meer geld in het pensioen stopt om het tekort bij het bedrijf op te lossen. Volgens FNV kan dat betaald worden van de verkoop van Specialty Chemicals. Van die opbrengst gaat wel 5,5 miljard euro naar de aandeelhouders.

'Het is echt heel zuur dat het bedrijf nauwelijks iets over heeft voor zijn eigen medewerkers', zegt FNV-bestuurder Erik de Vries. 'De motivatie om daartegen in opstand te komen, neemt alleen maar toe.'



'Fatsoenlijke cao'

De medewerkers willen een fatsoenlijke cao en een oplossing voor het pensioentekort. Naast een loonsverhoging van 3,5 procent willen zij afspraken over duurzame inzetbaarheid. Behalve de vestiging in Sassenheim wordt er ook gestaakt bij de fabrieken in Wapenveld (Gelderland) en Rotterdam.