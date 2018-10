Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Celstraf voor penningmeester die bijna 2 miljoen in eigen zak stak De Waalse Kerk in Leiden. (Bron: Google Maps)

LEIDEN - Een 53-jarige penningmeester van een protestantse kerkgemeenschap in Leiden is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Frank van E., sluisde in vier jaar zo'n 1,9 miljoen euro van de kerk naar zijn eigen bankrekening. Hij kocht onder meer luxe spullen en betaalde er vakanties mee.

De man beheerde tussen 2010 en 2014 zes bankrekeningen van drie stichtingen. Door de verduistering kan de kerkgemeenschap onder meer geen eigen predikant meer betalen en is er te weinig geld voor onderhoud aan het kerkgebouw. De rechtbank bepaalde ook dat Van E. het geld moet terugbetalen. De officier van justitie had vier jaar cel geëist. De straf pakte iets lager uit, omdat de rechtbank onder meer rekening houdt met een lang voorarrest dat hij in Kroatië doorbracht. Van E. zou het geld deels in Kroatië hebben willen investeren. Hij werd daar in 2015 opgepakt.