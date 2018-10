Agent niet vervolgd voor neerschieten man met samoeraizwaard

'S-GRAVENZANDE - De agent die twee jaar geleden op de Monsterseweg in 's-Gravenzande een 18-jarige Hagenaar in zijn been schoot, omdat die met een samoeraizwaard dreigde, wordt niet vervolgd. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten aan de mediapartner WOS.

Volgens de politie was het noodzakelijk op de man te schieten om deze te kunnen arresteren. Het OM dacht daar later anders over. De agent in kwestie had een andere keuze moeten maken, vindt het OM.

Tijdens een 'goed gesprek' met de agent gaf hij aan het eens te zijn met het OM. Verder heeft de agent zijn politietraining nog eens opgefrist en zijn hij en het slachtoffer met elkaar in contact gebracht om het te hebben over een eventuele schadevergoeding. De advocaat van het slachtoffer kon zich in deze maatregelen vinden.