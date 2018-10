Deel dit artikel:













'Als Eric Meijers naar Katwijk komt, scheld ik terug. Ik stel André Wetzel voor' Foto: Omroep West

DEN HAAG - In aflevering zeven van Bankzitters bespreken Willem van Zuilen en Herman Nanninga natuurlijk de actuele situatie van Katwijk, die eind vorig week afscheid nam van haar trainer Jack van den Berg. In het geruchtencircuit gaan de namen van Alex Pastoor en Eric Meijers rond. 'Als Eric Meijers naar Katwijk komt, scheld ik terug', zegt Van Zuilen over de trainer die vorige maand landelijke bekendheid kreeg naar aanleiding van een documentaire over zijn vorige club Achilles '29. 'Ik stel André Wetzel voor.'

'Ik weet alleen niet of hij er voor open staat', vervolgt Van Zuilen. 'Hij doet nu werkzaamheden voor HVV, ik weet niet of Katwijk dan past. Zal ik nog eens een gekke naam noemen. Gert Aandewiel', aldus Van Zuilen over de trainer die vorig jaar bij aartsrivaal Quick Boys is opgestapt. 'Er zijn meer spelers van Quick Boys naar Katwijk gegaan. Dus waarom niet?'