Grote belangstelling voor afscheid Q65-gitarist Joop Roelofs

DEN HAAG - Onder grote publieke belangstelling is maandag afscheid genomen van Q65-gitarist Joop Roelofs. In het Haagse poppodium het Paard kwamen honderden mensen samen om afscheid te nemen van de 74-jarige gitarist van 'de Kjoe'.

Roelofs overleed afgelopen dinsdag op 74-jarige leeftijd aan slokdarmkanker. Hij was een van oprichters van Q65, een van de succesvolste Haagse bands uit de jaren '60 van de vorige eeuw. Na zijn muzikale carrière was hij jarenlang programmeur bij Het Paard.



De gitarist werd opgebaard in een bijzondere kist. In een zogeheten 'flightcase' werd Roelofs de grote zaal van Het Paard binnengereden. Hij wordt niet in de kist begraven, omdat er metaal in verwerkt is. Daarom wordt de flightcase na de uitvaart geschonken aan museum RockArt in Hoek van Holland.

