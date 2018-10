Deel dit artikel:













Bijna veertig procent minder politie-inzet bij wedstrijden van ADO Den Haag Kyocera Stadion (Foto: soccratesimages.com)

DEN HAAG - De inzet van politie bij wedstrijden van ADO Den Haag is het afgelopen seizoen met bijna veertig procent afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die de politie heeft gepubliceerd in het Jaarverslag Voetbal en Veiligheid. In het seizoen 2017-2018 nam de inzet met 37% af, zo is te lezen in het verslag.

In de hoogtijdagen van het Zuiderpark kostten de wedstrijden van ADO 33.000 uur per jaar voor de politie. Per wedstrijd werden er gemiddeld 225 agenten ingezet. Nu ligt dat gemiddelde tussen de 8000 en 9000 uur per jaar is te lezen in het verslag. Volgens Hans Nering Bögel, coördinator van de voetbaleenheid Den Haag, heeft dat te maken met een combinatie van factoren. 'Een betere inrichting, betere camera’s, flexibelere politie-inzet en minder generieke maatregelen (zoals een buscombi, red.)', zegt Nering Bögel. Ook verwijst hij naar het niet meer standaard inzetten van de ME bij wedstrijden van ADO Den Haag. LEES OOK: Buurt ingezet om ongeregeldheden tijdens WK te voorkomen