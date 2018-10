‘Dat Gert Aandewiel niet naar Katwijk kan, is een puberale gedachte'

DEN HAAG - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze vijfde aflevering gaat het onder andere over: de opvolger van Jack van den Berg en kampioenskandidaat Noordwijk.

Willem, genoeg te bespreken dit weekend. Laten we maar meteen beginnen. Jack van den Berg en Katwijk zijn uit elkaar. Hoe kwam dit nieuws bij jou aan?

‘Als een donderslag bij heldere hemel. Achteraf hebben we allemaal wel iets gezien waardoor we zeiden: 'dit is geen gelukkig huwelijk.' Maar dat is achteraf. Toch kwam deze mededeling op een opvallend moment.’

‘Nu hoor je dat sommigen mensen al in maart zeiden dat het geen gelukkige combinatie was. Maar je moet aan elkaar wennen. Daar is tijd voor nodig. Helaas is dat nooit gelukt. In een huwelijk moet je van twee kanten voor elkaar openstaan. Ik ken niet alle details. Maar het is duidelijk dat er geen klik was.’

Het nieuws is ook alweer een paar dagen oud. Laten we dan maar beginnen met de volgende stap. Wie moet de opvolger van Van den Berg worden?

‘Ja daar zullen we de komende tijd allemaal naar gaan vissen. De namen van Alex Pastoor, Stanley Menzo en die man van kutkeeper (Eric Meijers red.) zijn al gevallen. Die laatste vind ik zeker niet bij Katwijk passen. Die is te veel beschadigd.’

‘Ze moeten op zoek naar een tussenpaus. Mij lijkt André Wetzel de ideale trainer voor Katwijk. Dat is een echte people manager. Hij is nu bij HVV trainer van het eerste en de A1. Dat is dan wel een zondagclub, maar een combinatie met een zaterdagclub kan niet. Dat zou hij dan toch moeten opzeggen. De klus bij Katwijk is daar te groot voor. Hij is ook niet meer één van de jongste.’

Wie zou voor na dit seizoen de ideale man zijn op De Krom?

‘Daar heb ik al wel een paar namen voor: Wilfred van Leeuwen, John Blok, Paul van der Zwaan en Gert Aandewiel bijvoorbeeld.

Een paar van die namen wil ik dan wel even bespreken. Als eerste Gert Aandewiel. Dat is toch vloeken in de Katwijkse voetbalkerk als hij naar De Krom gaat?

‘Nee! Daar ben ik heel duidelijk in. Waarom zou dat zijn? Wel vaker hebben mensen de overstap van Quick Boys naar Katwijk gemaakt.’

In Katwijk wordt dit toch gezien als een dikke middelvinger naar Quick Boys? Een soort wraak op het bestuur daar.

‘Dat vind ik heel puberaal gedacht van je. Zo werkt het niet in de wereld van volwassen mensen. Ik zie dat niet als een wraakactie. Wat wordt Quick Boys er slechter van als Aandewiel naar Katwijk gaat? Niets toch. Dat bedoel ik.'

Dan Paul van der Zwaan. Die staat stijf onderaan met Quick in de derde divisie. Dan kun je toch niet in één keer naar kampioen Katwijk?

‘Dat is een vrij kortzichtige opvatting. Hij heeft de afgelopen jaren prima gepresteerd. Quick vanuit de hoofdklasse naar de derde divisie gebracht. Daar vorig seizoen prima bovenin meegedraaid. Bij Ter Leede heeft hij het ook laten zien.’

‘Van der Zwaan past zich ook makkelijk aan zijn omgeving aan. Bij Quick moet hij losser zijn. Spelers die op vakantie gaan tijdens het seizoen, dat soort zaken.’

‘Van der Zwaan is daarnaast wel weer een type als Erik Assink en Henk Wisman. Die zijn niet bang voor sponsoren en supporters.’

Dan de derde naam die je noemt. John Blok. Die gaat toch nooit weg bij Scheveningen?

‘We hebben het nu over trainers die ik op papier bij Katwijk vind passen. John is iemand die het maximale uit een selectie kan halen. Naast deze namen staan er natuurlijk nog tien andere op de verschillende lijstjes die mensen opstellen.’

‘Dick Kooijman, ex-Katwijk nu assistent-trainer bij Spakenburg wordt genoemd. Ga maar door. Zaterdag stonden er al acht á negen namen op het lijstje bij Katwijk zelf.’

‘De juiste keuze maken kost wat tijd. Dus wellicht duurt het even. Ze moeten zeker zijn van hun zaak.’

Bij VVSB gaat het erg slecht. De mannen staan laatste in de tweede divisie Gaan er koppen rollen op de Boekhorst?

‘Nee! Hier kan Jack Honsbeek niets aan doen. De trainer de schuld geven is heel makkelijk. Ik heb het al eerder gezegd. Als de ziekenboeg in Noordwijkerhout leeg is komen de punten vanzelf.’

VVSB geeft twee weken achterelkaar een voorsprong weg. Is dat dan kwaliteit? Of ook iets mentaals?

‘Een combinatie denk ik. Heeft ook met vertrouwen te maken. Punten geven vertrouwen en die hebben ze nu niet. Maar die komen wel. Vorig jaar hebben ze ook een trainer weggestuurd in de eerste seizoenshelft. Dan gaan ze nu niet zomaar nog een keer doen.’

‘Voor Jack is dit ook een uitstekende leerschool. Wat hij nu meemaakt is allemaal extra bagage. Dat helpt hem verder als trainer.’

Met Noordwijk gaat het juist wel goed. Ze verslaan de nummer drie met 6-1. Dan ben je toch gewoon een kampioenskandidaat?

‘Daar is het nog te vroeg voor. Er kan nog van alles gebeuren. Hoe gaat de ploeg om met de eerste nederlaag? Dat is de vraag. We kunnen in deze fase van de competitie het nog niet hebben over promotie of degradatie. Dat is allemaal voorbarig.’

Dan wil ik toch een speler even uitlichten. Henk Fraser, de trainer van Sparta is gecharmeerd van Denzel James. Kan hij de stap naar het betaalde voetbal maken?

‘Hij komt natuurlijk al uit de jeugdopleiding van Ajax. Dus van een profclub. Ik heb hem zelf al lang niet live zien spelen, ken hem vooral van beelden. Daarop is hij in topvorm is. Zijn balbeheersing, wendbaarheid en snelheid springen eruit. Ik snap dat Fraser dan zegt. Maar let wel: bij Sparta kom je niet zomaar aan de bak.’



Dorpsgenoot SJC kreeg weer zes tegendoelpunten. Trainer Sjaak Polak had aan het einde van het vorige seizoen al aangegeven dat hij zich zorgen maakte over het vertrek van zijn centrale verdedigingsduo David Verweij en Mike Verhoek . Hoe kan Sjaak dat oplossen. Die twee terughalen?

‘Dat mag niet eens. Maar Sjaak had het goed gezien. De derde divisie zaterdag is natuurlijk een ander niveautje dan de hoofdklasse zondag. Maar SJC moet gewoon zorgen dat ze niet degraderen. Als dat lukt dan hebben ze een prima seizoen gedraaid.’

Dat was hem alweer Willem. Heb je zelf nog wat?

‘Jazeker. Ik zat na mijn wedstrijd van afgelopen zaterdag terug in de auto en hoorde op Omroep West Sport dat Herman Nanninga het had over de wissel van Wilfred van Leeuwen bij Rijnsburgse Boys. Hij haalde verdedigende middenvelder Bram Ros eraf en bracht spits Frank Tervoert erin.’

‘Toen dacht ik. typische Van Leeuwen-wissel. Het stond 3-3 en hij wilde geen gelijkspel, maar voor de overwinning gaan. Alles daarvoor doen. Daar houdt het publiek bij Rijnsburg ook van.’

Is dat ook met op het oog een eventueel kampioenschap?

‘Daar is het nog wat te vroeg voor. Naast Rijnsburgse Boys zijn er nog vijf of zes titelkandidaten. Maar ze doen volop mee.'

Na het weekend valt er genoeg te bespreken over het amateurvoetbal. En dat is wat Willem van Zuilen en Herman Nanninga vanaf nu iedere maandag gaan doen: napraten. In het online-programma Bankzitters nemen ze in tien minuten het amateurvoetbalweekend met je door.