OM eist ruim drie jaar cel tegen Bulgaarse ziekenhuis-stropers

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag ruim drie jaar cel geëist tegen twee Bulgaarse mannen die worden verdacht van meerdere diefstallen in ziekenhuizen. Dimitar G. (48) en Aleksander A. (25) zouden onder meer in Den Haag en Leiderdorp laptops, mobieltjes en portemonnees hebben gestolen van patiënten en ziekenhuismedewerkers.

De twee mannen werden in oktober 2017 in België opgepakt. Ze hadden toen spullen bij zich die in een Haags ziekenhuis waren gestolen. Na de aanhouding begon de politie een uitgebreid onderzoek. Toen bleek dat de mannen ook in ziekenhuizen in Leiderdorp, Alblasserdam, Capelle aan den IJssel, Apeldoorn en Gorinchem hadden toegeslagen.

De twee zouden deel uitmaken van een criminele bende. 'Het is een rondtrekkend gezelschap dat een kwalijk gat in de markt heeft ontdekt', stelde de officier van justitie maandag. Volgens het OM deden de Bulgaren zich voor als bezoekers en maakten zo misbruik van het feit dat ziekenhuizen toegankelijk moeten zijn voor bezoekers.



Diefstal terwijl de patiënt slaapt

Het OM noemt de acties 'mobiel banditisme waarbij kwetsbare mensen worden getroffen'. Zo werd een laptop gestolen van een afdeling oncologie, terwijl de patiënt lag te slapen. De verpleging zag een 'vreemde snuiter met een bierbuik'. Bij een ander ziekenhuis werd de computer ontvreemd waarop de medicatie van een afdeling stond.

In het Haaglanden Medisch Centrum Bronovo werd een vrouw beroofd die net was bevallen. Haar portemonnee met 500 euro en laptop werden gestolen. Een familielid herkende later op beelden van Team West een 'dikke man' die met de gestolen bankpas pinde.



Veel gestolen spullen niet teruggevonden

De twee verdachten ontkennen betrokkenheid. Op de zitting maandag is alleen de 48-jarige Dimitar G. aanwezig. Met Aleksander A. (25) zou het volgens zijn advocaat slecht gaan. 'Hij is heel zwak, wil niet praten, eten of drinken en is 25 kilo afgevallen'. Dimitar zegt alleen telkens dat hij ‘zich niets meer kan herinneren’.

De advocaten vinden dat er allerlei hiaten in het onderzoek zitten. Zo zouden de gegevens van het navigatiesysteem niet zeggen dat de verdachten ook op die plekken zijn geweest. Verder zijn veel gestolen spullen niet teruggevonden en zijn de foto’s in het dossier onduidelijk.



Veertig maanden cel

Het OM voelt weinig voor de argumenten van de advocaten. De officier van justitie zegt er 'zwaar aan te tillen' dat een kwestbare groep is getroffen en eist daarom veertig maanden tegen beide verdachten. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

LEES OOK: Bulgaarde ziekenhuis-stropers blijven langer vastzitten