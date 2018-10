Rugby als middel voor een betere toekomst

DEN HAAG - Hoe pak je de draad weer op met een verleden van criminaliteit, verslaving of dakloosheid? Want de afstand tot de arbeidsmarkt lijkt groot. Maar na succesvolle projecten in onder andere Rotterdam, Breda en Groningen begeleidt De Haagsche Harde Leerschool nu ook deze doelgroep in Den Haag naar werk. Het belangrijkste middel dat daarbij wordt ingezet: rugby.

De fysieke contactsport heeft volgens Ed Oskam van De Haagsche Harde Leerschool vijf interessante kernwaarden: 'Respect. Doorzettingsvermogen. Daadkracht. Spelplezier. En sportiviteit. Dat zijn kernwaarden die prima te gebruiken zijn op de werkvloer. Elke werknemer kijkt hier naar. Dus wij spiegelen die jongens dit voor. En als dat achter de rug is na acht weken, dan zijn ze klaar om weer terug te keren naar de maatschappij.'

Het idee hiervoor is afkomstig van The School of Hard Knocks uit het Verenigd Koninkrijk. Met succes werden Britse jongeren, die problemen hadden met gedrag, werkloosheid, criminaliteit en autoriteit, op het rechte pad gezet. Want zoals Winston Churchill ooit zei: 'Rugby is a hooligans game played by gentlemen.'



Werkplekken

Rugby is natuurlijk niet het enige middel dat wordt ingezet. Er worden ook sollicitatie- en levensvaardigheden aangeleerd. Zo zijn de deelnemers vorige week op bivak geweest: goed voor teambuilding. En maandagmiddag gaat het over hoe je jezelf verkoopt op de arbeidsmarkt. Met een mooi woord: pitchen.

Aan het eind van het project kunnen de jongeren volgens Oskam kiezen uit een divers aanbod aan werkplekken: 'We hebben banen op de administratie, in de bouw, in de groente- en fruitsector. We hebben banen als assistent-stukadoor. Beveiliging.' Maar succes is uiteindelijk afhankelijk van de jongeren zelf: Ze moeten het zelf verdienen. De werkgever moet het zien zitten. Maar de mogelijkheden zijn er.'

LEES OOK: Filmopnames op Sportcampus Den Haag voor de Invictus Games Sydney