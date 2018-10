Hoe is het om je partner te verliezen? Irene schrijft boek over verlies van haar man

NOORDWIJK - De Noordwijkse Irene Turk verloor haar man op jonge leeftijd aan kanker. Hoe ga je om met de dood, rouw en verdriet? Ze houdt er een blog over bij en besloot om haar verhalen te bundelen tot een boek dat komende zaterdag verschijnt.

Irene (46) was 16 jaar toen ze Johan in een bollenschuur leerde kennen. ‘Hij was achter de machines aan het werk en ik begon met bollen pellen. Het is eigenlijk altijd aan gebleven’, zegt Irene. Ze bladert door een fotoalbum. ‘We zijn samen volwassen geworden. We hebben samen alles meegemaakt. Hij was echt mijn alles.’

In juli 2014 werd Johan ziek, hij had non-hodgkin. Ruim twee jaar later, december 2016, overleed hij op 46-jarige leeftijd. ‘Ineens sta je alleen, na bijna dertig jaar samenzijn. Ik ben echt heel blij dat de kinderen nog thuis wonen en dat ik daar heel veel steun aan heb. Maar het is wel een heel grote omschakeling. Van altijd samen, naar heel veel dingen alleen moeten beslissen.’



'Kijkje in incompleet leven'

Tijdens zijn ziekte schreef Irene regelmatig stukjes op Facebook om te laten weten hoe het met haar man ging. Ze stopte ermee toen Johan was overleden. Tot mensen vorig najaar tegen haar zeiden dat ze haar stukjes misten en vroegen of ze weer kon schrijven. ‘Ik dacht in eerste instantie waarover dan? Maar toen dacht ik: misschien is het een idee om te schrijven hoe het is als je je partner verliest. En hoe ga je daar mee om? Wat kunnen mensen zeggen, wat juist niet? Een beetje een kijkje in een incompleet leven.’

Haar blog koesterjedromen.blogspot.com werd een succes en ze besloot de verhalen uit te brengen in een boek. ‘Ik hoop dat het onderwerp rouw wat beter bespreekbaar wordt. Ik merk dat veel mensen tegen me zeggen: 'wij voelen precies hetzelfde, alleen kunnen wij het niet onder woorden brengen. Daar hoop ik mensen mee te helpen'.’





Dubbel gevoel

Irene is blij dat haar boek straks uitkomt, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij. ‘Ik had dit boek liever niet willen schrijven. Ik had wel een boek willen schrijven, maar dan eentje die goed afloopt. En dat is helaas niet het geval.’