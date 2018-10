Bewegen voor een sneller herstel: ziekenhuis komt in actie

DELFT - Patiënten, bezoekers en medewerkers van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft zijn in beweging gekomen om aandacht te vragen voor het belang van bewegen voor een sneller herstel. Daarnaast zamelt het ziekenhuis geld in voor extra beweegmaterialen voor patiënten, waaronder hometrainers.

Directievoorzitter Carina Hilders trapte maandag de spinningmarathon af, samen met patiënten en medewerkers. 'Regelmatig bewegen draagt bij aan het herstel van onze patiënten', zegt Hilders, maar de oproep om in beweging te komen is ook gericht aan bezoekers en het eigen personeel. 'Want door een goede conditie ben je energieker, vind je een betere balans tussen werk en privé en kun je nog beter voor onze patiënten zorgen.'

Tijdens de Beweegweek kunnen patiënten, bezoekers en personeel dagelijks deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals spinnen, yoga en een voor patiënten op maat gemaakte bootcamp.



Minder kans op complicaties

Initiatiefneemster van de Beweegweek is ergotherapeut Maaike Philippo: 'We vinden het belangrijk dat patiënten in beweging blijven, want dat zorgt er onder meer voor dat ze tijdens een opname door ziekte of na een operatie sneller herstellen en minder kans op complicaties hebben. En om meer patiënten in beweging te krijgen hebben we meer materialen nodig. Diverse bedrijven hebben al een mooi bedrag toegezegd voor nieuwe apparatuur. Maar we hopen natuurlijk op meer.'

