Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gevangene gewond gevonden in cel Alphen In de gevangenis in Alphen werd een man gewond aangetroffen in zijn cel | Foto: AS Media

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een gedetineerde die vastzit in de gevangenis in Alphen aan den Rijn, is maandagmiddag gewond aangetroffen in zijn cel. De man is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe hij gewond is geraakt.

Rond 17.15 uur zijn maandag de hulpdiensten uitgerukt naar het ziekenhuis. Een ambulance en traumateam werden opgeroepen. Onder politiebegeleiding is de gewonde man naar het ziekenhuis vervoerd. LEES OOK: Gedetineerden gevangenis Alphen aan den Rijn: 'Het gaat hier uit de hand lopen'