Eva uit Leiden bedacht haar eigen onderwijssysteem: 'Gelijke kansen voor iedereen'

LEIDEN - Jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen op school: binnenboord houden. Dat is de missie van de 22-jarige Eva de Leeuw uit Leiden. Zelf kwam ze tijdens haar periode op school de nodige problemen tegen en daar wil ze nu wat aan gaan doen. Daarom bedacht ze de MBO UniverCity, waarbij de stad en de straat als leerplek worden gebruikt. 'Iedereen is gemotiveerd om te leren', zegt Eva. 'Je moet alleen de juiste aanknopingspunten vinden waardoor iemand ook echt wil.'

Een van de eerste jongeren die studeert aan de MBO UniverCity is 'uitvaller' Andy Kraan. De 16-jarige leerling kon z'n draai niet goed vinden op school. 'Ik kreeg niet de hulp die ik nodig had en die mij was beloofd. Daardoor ging het mis en kwam ik hier terecht.'

Met Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) is afgesproken dat Andy zo'n twee dagen per week naar MBO UniverCity gaat. Dan is hij uitgezonderd om verplicht naar school te gaan. Bij het RBL moet hij kunnen aantonen dat hij aan het leren is. Maar dat mag dan wel op de manier die bij hem past. Het vak Nederlands houdt hij bijvoorbeeld bij door een script te schrijven voor een film die hij graag wil maken.



Aanvulling op het reguliere onderwijs

Op maat gemaakt onderwijs dus. En dat is precies waaraan het in het reguliere onderwijssysteem veelal ontbreekt, volgens Eva. 'Daar word je in een leersysteem geduwd, zonder dat ernaar gekeken wordt of het wel bij je past. Wij willen juist leertrajecten om jongeren heenbouwen. Daar is maatwerk voor nodig: wie is die persoon en welk leertrjact pas bij hem of haar? Zo haal je alle potentie uit iemand.'

Maar dat betekent niet dat het reguliere onderwijssysteem slecht is, legt Eva uit. 'Voor een heel grote groep werkt het gewoon en dat moet je ook zeker zo houden. Er moet alleen wel iets anders gebouwd worden voor degenen die op een andere manier willen leren of zich zo beter kunnen ontwikkelen.' MBO UniverCity-student Andy kan dat beamen. 'Ik word hier geaccepteerd zoals ik ben. En doordat er wordt gekeken naar hoe ik graag leer, vind ik het ook echt fijn om geholpen te worden.'



Samenwerking met ROC Mondriaan

De school wordt nog niet door de overheid erkend als gewone school, maar hoopt die erkenning wel snel te krijgen. Op dit moment werkt de school samen met ROC Mondriaan Den Haag en Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Die laatste instantie maakt het voor jongeren die nog leerplichtig zijn - zoals Andy - mogelijk vrijstelling van het reguliere onderwijs te krijgen en voor de MBO UniverCity te kiezen.

