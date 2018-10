Deel dit artikel:













Brand in cel gevangenis Alphen aan den Rijn Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de gevangenis in Alphen aan den Rijn is maandagavond brand uitgebroken in een van de cellen. De brandweer heeft de gevangene in de cel er op tijd uit kunnen halen. 'Maar hij heeft wel flink wat rook ingeademd', aldus een woordvoerder van de brandweer. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de woordvoerder is de brand maandagavond rond 19.45 uur ontstaan in de douche in een van de cellen. De brandweer heeft meerdere cellen ontruimd. De gevangenen worden tijdelijk ondergebracht op een andere afdeling.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, kan de brandweer niet zeggen. De brandweer is bezig de rook uit de gangen te verdrijven. Daarna kunnen alle gevangenen weer terug naar hun cel.

Gewonde in cel Het is de tweede keer deze maandag dat de hulpdiensten moesten uitrukken naar de gevangenis in Alphen aan den Rijn aan de Eikenlaan. Maandagmiddag werd rond 17.00 uur een gevangene gewond in zijn cel gevonden. Deze gevangene is naar een ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe hij gewond is geraakt.