West Wekker: Spookschilderij in het Mauritshuis en vechtsportschool verhuist Het Mauritshuis. (Foto: Richard Mulder)

REGIO - Goedemorgen! Deze week opent in het Mauritshuis een tentoonstelling met schilderijen uit Britse landhuizen. Het verhaal gaat dat één van die schilderijen een spookschilderij is. In Sassenheim opent vandaag een bijzonder museum. En aandacht voor de gedwongen verhuizing van een wereldberoemde vechtsportschool in Den Haag. Dit is de West Wekker!

Wat kan je vandaag verwachten:

Het spookt in het Mauritshuis in Den Haag. Donderdag opent er een nieuwe tentoonstelling met schilderijen uit twaalf Britse landhuizen. Op een van die schilderijen staat hertogin Elizabeth Murray, gestorven in 1698. Getuigen zeggen dat zij nog steeds ronddwaalt. Wij nemen een kijkje bij het schilderij.

Vechtsportschool Kamakura, een zogeheten dojo , in Den Haag moet noodgedwongen verhuizen. De huidige locatie aan de Gheijnstraat heeft zijn beste tijd gehad. De dojo valt letterlijk uit elkaar en er is na lang zoeken een nieuwe locatie gevonden waar de vechtsportschool haar intrek in kan nemen. Wij gaan even langs.

Je zou het niet meteen verwachten in Sassenheim, maar vandaag opent daar een heus whiskeymuseum. Een collectie van duizenden flessen wordt in het museum tentoongesteld.





Het weer is vergelijkbaar met dat van maandag. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 18 tot 19 graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog weten:

De fractie van D66 komt vandaag bij elkaar om een opvolger te kiezen van Alexander Pechtold. De partijleider neemt afscheid van de fractie na twaalf jaar.

Schoolleiders zetten deze dag hun afwezigheidsassistent aan met een tekst die duidelijk maakt wat het vak inhoudt en waarom meer erkenning en waardering nodig is. Mailers krijgen het verzoek de volgende dag opnieuw hun e-mail te sturen.

Burgemeester Schoenmaker van Gouda heeft meegedaan aan Burgemeester Undercover. Vanavond is de uitzending op SBS6.