Nieuw whiskeymuseum in Sassenheim, 'Sommige flessen van 300 gulden zijn nu 20.000 euro waard'

SASSENHEIM - Eigenaar Michel Kappen noemt de verzameling het summum van de wiskeymarkt. De collectie omvat drieduizend flessen en de oudste is uit de 19e eeuw. In vitrines staan de flessen, die bijeengebracht zijn door de Italiaanse verzamelaar Valentino Zagatti, in een enorm grote zaal te stralen.

'Zagatti begon in de jaren vijftig met verzamelen', vertelt Kappen. 'Het was een tijd waarin we in Nederland nog niet eens wisten wat een single malt whisky betekende. De man had visie. Hij verzamelde whisky, maar dronk de flessen niet leeg.'

Er zitten unieke exemplaren in de collectie, bij voorbeeld een fles Black Bowmore. Volgens Kappen het zwarte goud van de whiskeyindustrie. 'Die flessen zijn in 1993 op de markt gekomen voor 330 gulden. Vandaag de dag betaal je er 20.000 euro voor.'



'Alles begint met passie'

Toch gaat het Kappen niet om het geld. 'Alles begint met passie. Maar dat deze bijzondere producten zoveel waard zijn geworden, dat had ik ook niet voor mogelijk gehouden.' Toen hij begon met verzamelen lag er gewoon stro op de grond en hing de kroonluchter van zijn oma aan het plafond. 'Ik wilde de Nederlander aan de whisky helpen.'

De museumcollectie is het levenswerk van de Italiaan Valentino Zagatti. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte hij op 12-jarige leeftijd blind door een handgranaat. In de afgelopen vijftig jaar verzamelde de inmiddels 83-jarige Zagatti zijn whiskeys voornamelijk op de tast. Een paar jaar geleden besloot hij zijn kostbare flessen in zijn geheel te verkopen.



Museum is een unicum

Michel Kappen, eigenaar van Scotch Whiskey International, was de gelukkige nieuwe eigenaar. Hij besloot Zagatti te eren met een eigen museum in Sassenheim. Het whiskymuseum is een unicum voor Nederland: op geen enkele andere plek komt een dergelijke collectie single malt whisky’s samen. De Zagatti-collectie is de komende tien jaar te bezichtigen.

LEES OOK: Meest gewilde whiskycollectie ter wereld naar Sassenheim