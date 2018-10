Splinternieuw ministerie wordt na een jaar alweer verbouwd

DEN HAAG - Het gebouw waar de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat huizen, wordt een jaar na oplevering alweer verbouwd. Ambtenaren klaagden steen en been over het gloednieuwe pand naast het Haagse centraal station.

Vooral de dagelijkse soms vruchteloze zoektocht naar een vrije werkplek is een grote ergernis voor de 6000 werknemers. Er zijn 3000 werkplekken. Ook hangt er een grafstemming door de sombere kleuren, hebben ambtenaren weinig privacy en verdwalen ze geregeld in het onduidelijk bewegwijzerde gebouw.

Het pand aan de Rijnstraat, dat ook onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst herbergt, krijgt nu extra plekken waar werknemers vertrouwelijk kunnen telefoneren. Donkere liften krijgen een lichter verfje en de bewegwijzering wordt duidelijker, bevestigt het verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken. De verhuizing van driehonderd ambtenaren naar andere gebouwen moet wat lucht geven.



Flexwerken

Het Center for People and Buildings deed van augustus 2017 tot maart dit jaar onderzoek naar het gebouw. Dat er twee keer zoveel ambtenaren werken als er werkplekken zijn was gebaseerd op het idee dat personeel vaker zou kiezen voor flexwerken, bijvoorbeeld vanuit huis. Dat pakte anders uit: uit het onderzoek kwam 'drukte' als naar voren als één van de meest gehoorde klachten. Vooral op maandag, dinsdag en donderdag blijkt het dringen geblazen, en na 8.30 uur is het lastig een werkplek te vinden bij collega’s in de buurt.

Lage zitbankjes en mooi ogende, maar erg gehorige halve bollen aan de muur die fungeren als plek om te bellen, zijn volgens hen verre van praktisch. Het gebouw won vorig jaar een architectuurprijs, maar dat leidde bij werknemers alleen maar tot meer hoon en ergernis.



Koning

Het gerenoveerde overheidsgebouw, ontworpen door architectenbureau OMA, werd op 1 november vorig jaar officieel geopend door koning Willem-Alexander. Het werd in de jaren tachtig gebouwd en renovatie was nodig om aan eisen rond beveiliging en duurzaamheid te voldoen. In het gebouw zijn behalve de twee ministeries ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het hoofdkantoor van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek gevestigd.