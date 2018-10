Er zitten voor ADO addertjes onder grasplan van Ajax, PSV en Feyenoord

DEN HAAG - De overstap van ADO Den Haag van kunstgras naar gras zoals Ajax, PSV en Feyenoord graag zouden willen zien, heeft nogal wat haken en ogen. Bovendien vindt algemeen directeur Mattijs Manders het plan 'te voorbarig'.

In het plan van Ajax, PSV en Feyenoord moeten de clubs die Europees voetbal spelen tien procent van hun inkomsten uit de Champions League of Europa League afstaan aan clubs die niet aan de continentale competities meedoen. In ruil daarvoor moeten alle eredivisieploegen op natuurgras gaan spelen.

Algemeen directeur Mattijs Manders van ADO Den Haag is eerlijk en ziet zijn club ook het liefst op echt gras spelen. Hij voorziet ook problemen. 'Ik ben verbaasd dat dit nu bekend wordt', zegt hij in een eerste reactie in het Radio West-programma Muijs in de Morgen. 'Het voorstel is nog veel te voorbarig. De Eredivisie CV (vennootschap waar alle eredivisieclubs in zitten, red.) heeft een extern bureau ingeschakeld. Dat is nog bezig met een analyse waarin de belangrijkste punten inderdaad kunstgras en een nieuwe competitieopzet zijn. Dus ik kan er nog helemaal geen uitspraken over doen.'



Je kunt niet zomaar overstappen op natuurgras

Als het kunstgras er dan toch uit zou moeten... Staat Manders dan te juichen? 'Nee', zegt hij beslist. 'Ik ben dan misschien wel voorstander van spelen op echt gras. Maar als je er berekeningen op los laat en kijkt naar de praktische kant, dan kun je niet zomaar overstappen van kunstgras naar gras.'

Bovendien in een overstap duur, stelt hij. Want ADO traint nu nog in het stadion op het Forepark. Dat kan dan niet meer. Daarom moet de club ook een nieuw trainingsveld krijgen. 'Want het natuurgras in het stadion is dan alleen voor wedstrijden. Daarnaast moeten we een accommodatie hebben die voldoet aan de eissen van deze tijd. Dat is allemaal niet zo makkelijk.'



Alle faciliteiten bij elkaar in het Cars Jeans Stadion

Die accommodatie heeft ADO wel op dit moment. In het stadion zitten alle faciliteiten die de profclub nodig heeft compact bij elkaar. Naast het speelveld zitten daar ook de gezamelijk eetzaal, de kleedkamers, fitnessruimte en verzorgingsruimtes. In de eerste jaren dat ADO in het Cars Jeans Stadion speelde, trainden de spelers nog in het Zuiderpark. Dat ligt op zo'n 25 minuten reistijd van het stadion. Met de overgang naar het kunstgras was dat probleem verholpen.

Op dit moment wordt al wel onderzocht of er een ander trainingsveld kan komen. Onder meer de velden van Wilhelmus aan de andere kant van de A4 zouden in aanmerking komen.



Reactie Richard de Mos

De gemeente Den Haag is eigenaar van het stadion en dus ook het voetbalveld. In die hoedanigheid zijn ze de belangrijkste stem voor de overstap van kunstgras naar gras. De Haagse wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, sport) is het met Manders eens dat een overstap niet over één nacht ijs gaat. Hij reageert voorzichtig. 'Niets maakt voetballen zo mooi als voetballen op écht gras. Als er echt gras komt, kan ADO niet meer in het stadion trainen en moeten er ergens anders trainingsvelden komen. Alhoewel het voorstel van de topclubs nog prematuur is, zijn we met ADO in gesprek over de toekomst.'

