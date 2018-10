Enige Haagse apotheek met ruime openingstijden stopt daarmee

DEN HAAG - De Segbroek Apotheek aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag is niet langer buiten kantooruren geopend. Tot voor kort was de apotheek elke dag van de week van acht uur 's ochtends tot tien uur 's avonds geopend, dus ook in het weekeinde en op feestdagen. Voor veel Hagenaars waren de ruime openingstijden een uitkomst, maar de nieuwe eigenaar van de apotheek heeft besloten ermee te stoppen.

De apotheek, om de hoek van de HTM-tramremise aan het Lijsterbesplein, is sinds 1 juni in handen van de apothekenketen Medsen, die tientallen filialen in Nederland heeft. Volgens apotheker Arjan Boekweg, die tijdelijk de Segbroek Apotheek beheert, is het 'een beslissing geweest van de eigenaar' om de openingstijden flink terug te brengen.

De zaak is voortaan alleen nog maar geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.30 uur. 'Uiteraard zijn er mensen die dat jammer vinden', zegt Boekweg tegen Omroep West. 'Maar verder kan ik er niks over zeggen.' Hoeveel klachten hij over de gewijzigde openingstijden heeft gekregen kan Boekweg ook niet zeggen.



'Het is wennen'

Volgens Danny van Velzen van nieuwe eigenaar Medsen is het 'wennen' als de openingstijden veranderen. 'Zeker in de zorg, dat begrijpen we ook wel.' Het besluit om de openingstijden drastisch in te korten is volgens hem ingegeven door personeelsschaarste en omdat het inzetten van personeel in de avonduren nu eenmaal duurder is.

De apotheek was ooit zelfs 24 uur per dag open. 'Tijden veranderen. Je kunt mensen niet eindeloos overdag en 's avonds blijven inroosteren.' Volgens Van Velzen was het roostertechnisch niet mogelijk om op dezelfde voet verder te gaan. 'Mensen willen ook niet meer graag bij nacht en ontij werken', zegt hij. De apotheek heeft inmiddels een aantal automaten aan de gevel hangen, waar mensen 24 uur per dag hun medicatie uit kunnen halen.



'Mensen zijn nu juist beter af'

Maar dan moeten mensen wel tijdens kantooruren het recept bij de apotheek zien te krijgen. 'Klanten zijn daardoor juist beter af, want eerder konden ze maar tot tien uur 's avonds terecht', legt hij uit. 'En een recept had je tijdens de openingsuren ook nodig, dus daarin verandert niks. Mensen hebben nu juist de vrijheid om iets op te halen wanneer het hen uitkomt en ze krijgen ook een bericht als het klaarstaat.'

Hagenaars die buiten kantooruren naar een apotheek willen kunnen voortaan nog maar bij één apotheek terecht: de Spoedapotheek in het Haga Ziekenhuis aan de Leyweg. Daar heeft zich al een aantal klanten gemeld dat bij de Segbroek apotheek voor een gesloten deur stond, meldt Inge Stollman van de Spoedapotheek.



Spoedapotheek is duurder

Wie daar medicijnen haalt is overigens vaak duurder uit dan bij een 'gewone' apotheek. Stollman: 'Er komt bijna 23 euro bij per transactie, dus bovenop de prijs van de medicijnen. Dat komt omdat onze personeelskosten hoger zijn, de bewakingssystemen zijn duur en er zijn afspraken met de zorgverzekeraars.'

De Spoedapotheek, die eigendom is van alle apothekers in de regio en de zorgverzekeraars, is niet bedoeld voor chronisch zieken maar alleen voor echte spoedmedicatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om pijnstillers.



'Lever medicijnen voor de normale prijs'

Volgens Thom Meens van de Patiëntenfederatie Nederland moeten mensen op een normaal tijdstip hun medicijnen kunnen halen. 'Zonder dat ze uitgewrongen worden omdat ze zijn aangewezen op een spoedapotheek', zegt hij tegen Omroep West.

'Huisartsen zijn ook steeds vaker 's avonds open. Als je dan een recept krijgt waar spoed achter zit, zou dat voor een normale prijs geleverd moeten worden. Het is raar als de dokter 's avonds wel een service verleent, dat dan de apotheek niet thuisgeeft of alleen tegen een hoger taríef', aldus Meens.