'Pas op, zachte berm!', buurt Voorhout wil op creatieve wijze foutparkeerders weren

Een 'zachte berm in Voorhout'. (Foto: Koos de Jong)

VOORHOUT - Foutparkeerders zijn voor veel mensen een ergernis. Ook in Voorhout. Daar proberen bewoners van de Prins Bernhardstraat op ludieke wijze foutparkeerders te weren.

De overlast in de Prins Bernhardstraat is het gevolg van een nieuwbouwproject aan de Herenstraat. Daar verrijst De Posterijen, een complex dat bestaat uit maisonettes, appartementen en commerciële ruimtes. Vanwege die werkzaamheden is een groot deel van de straat afgesloten. Autmobilisten zoeken nu alternatieve plekjes om hun auto te parkeren.

'Ze bijvoorbeeld parkeren op het grasveld, maar ook aan beide kanten van de weg. Daardoor blijft er slechts een smalle doorgang over', vetelt een buurtbewoner. Ze noemt de situatie 'ronduit gevaarlijk voor kinderen'. 'En vanwege al die extra auto's kunnen bewoners hun eigen auto niet kwijt in de straat.'



Fiets

Om de foutparkeerders er op een ludieke manier te wijzen dat dit niet de bedoeling is, hebben de buurtbewoners nu een uit elkaar gehaalde fiets op het grasveld geplaatst. Daarbij staat een bord met de boodschap: 'Pas op! Zachte berm'.

Creativiteit kan hen niet ontzegd worden. En nu maar afwachten of de automobilisten eenzelfde creativiteit aan de dag leggen bij het zoeken van een alternatieve parkeerplaats...