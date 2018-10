Duikers in Boskoop worden vergroot om overstromingen tegen te gaan

Wateroverlast in Boskoop | foto: Studio Alphen

BOSKOOP - De gemeente Alphen aan de Rijn gaat de duikers tussen sloten in de polders van Boskoop groter maken. Dit omdat het water in de polders dan beter wegloopt. De aanleiding voor deze maatregel zijn de overstromingen die vorige maand het dorp teisterden.

Duikers zijn kokervormige verbindingsstukken tussen wateren zoals sloten. Vaak liggen ze onder wegen, dijken of dammen. Meestal hebben ze geen fundering nodig. Daarnaast versmallen ze vaak de watergang. De duikers in Boskoop zijn bedoeld om het water af te voeren naar de Gouwe of de Oude Rijn.

Het CDA had vragen gesteld in de gemeenteraard na aanleiding van de overstromingen. De gemeente heeft toen de maatregel met bredere duikers toegezegd.

