Hollandse meesters uit Britse landhuizen te zien in Mauritshuis

DEN HAAG - Het Mauritshuis pakt in een nieuwe tentoonstelling uit met Hollandse schilderijen afkomstig uit Britse landhuizen. Maar liefst 22 Hollandse meesters uit de 17de eeuw zijn nu op één plek te zien. De doeken van onder anderen Rembrandt, Aelbert Cuyp, Pieter Saenredam en Jan Steen hingen in twaalf monumentale landhuizen.

Met name in de 18de en 19de eeuw versierde de Britse adel de vertrekken van hun monumentale huizen met landschappen, portretten, stillevens en genrestukken van de beroemdste oude meesters uit de Gouden Eeuw. Het Mauritshuis mocht voor deze tentoonstelling een keuze maken uit schilderijen die normaal hangen in Britse landhuizen die worden beheerd door de National Trust. En daarmee heeft het museum een primeur, want nooit eerder werd een dergelijke selectie buiten het Verenigd Koninkrijk getoond.

Eén van de topstukken die worden tentoongesteld is een bijna 2 meter breed Gezicht op Dordrecht vanuit het noorden, rond 1655 geschilderd door Aelbert Cuyp. Het is afkomstig uit Ascott House in het Engelse graafschap Buckinghamshire. Cuyps schilderijen waren razend populair bij de Engelse elite en de beste werken van zijn hand zijn daarom nog altijd in daar te vinden.



Hollandse meesters

Op de tentoonstelling ontbreekt Rembrandt natuurlijk niet. Hij schilderde in zijn leven minstens 40 zelfportretten en uit Buckland Abbey in Devon komt Zelfportret met gevederde baret. Dit werk uit 1635 is tegelijk een voorbeeld van een tronie, een geschilderde studie waarbij de geportretteerde in exotisch kostuum is uitgedost.

Quentin Buvelot, hoofdconservator van het Mauritshuis, hielp de National Trust bij het uitkiezen van de werken. Aan zijn selectie voegde hij schilderijen toe van: Gerard van Honthorst, Jan Lievens, Meindert Hobbema, Gerard ter Borch, Pieter de Hooch, Gabriel Metsu en Jan Steen. De tentoonstelling National Trust - Hollandse meesters uit Britse landhuizen is vanaf 11 oktober open voor het publiek en is te bezichtigen tot 6 januari 2019.

