Doodgeschoten man is 18-jarige uit Zoetermeer

ZOETERMEER - De man die maandag overleed aan een schotwond in het LangeLand Ziekenhuis is een 18-jarige man uit Zoetermeer. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of hij ook de persoon is die eerder die dag in de Breestraat in Delft werd beschoten door de politie.

Iemand die dicht bij hem stond laat aan Omroep West weten dat hij een leerling was van het mboRijnland, in Zoetermeer. Hij volgde daar een opleiding op niveau 3.

Een woordvoerder van de school spreekt van 'zeer verdrietig nieuws.' De klas en de docenten van de man zijn opgevangen, ook is er een stilteruimte ingericht. Dat doet de school altijd als er een leerling overlijdt, aldus de woordvoerder. 'Hier kunnen de leerlingen aan rouwverwerking doen.'



Schieten in de Breestraat

De man werd maandagochtend binnengebracht met een schotwond in het ziekenhuis in Zoetermeer. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of er een verband is met een schietpartij in de Breestraat in Delft. Daar werd kort na 5:00 uur geschoten in de buurt van een coffeeshop.

Een scooter waar twee personen op zaten stopte maandagochtend vroeg in de Breestraat. Een van de personen stapte af en haalde iets tevoorschijn wat op een wapen leek. Hij richtte op coffeeshop The Game. Een agent in een onherkenbare politieauto was in de buurt en besloot in te grijpen. De agent heeft meerdere keren geschoten. Het is nog niet duidelijk of de verdachten zijn geraakt, laat het OM weten. De twee verdachten zijn op een scooter gevlucht.



Meer politietoezicht

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politieagent. Voor de veiligheid is het politietoezicht in het centrum van Delft verder verscherpt. Op verschillende plekken zullen permanente politieauto's worden geplaatst. Delft wordt sinds april geteisterd door geweldsincidenten.