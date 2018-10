Zilkse wielrenner Taco van der Hoorn naar Lotto-Jumbo

DE ZILK - De Zilkse Wielrenner Taco van der Hoorn rijdt de komende twee jaar voor Lotto-Jumbo. De 24-jarige coureur komt over van Team Roomput.

Van der Hoorn ziet de stap naar het hoger aangeschreven Lotto-Jumbo als een bewijs dat hij goed bezig is. Zo laat hij weten: 'Ik werd op jonge leeftijd niet als groot talent gezien, maar ik blijf elk jaar goede stappen maken.'

De wielrenner won dit seizoen een etappe in de BinckBankTour en de Primus Classic. Dit werd in de wielerwereld gezien als een heuse wederopstanding. Aan een valpartij begin 2018 met zijn crossfiets hield hij een hersenschudding en whiplash over. Hij miste hierdoor een groot gedeelte van de voorjaarswedstrijden. 'Dat liet zien dat hij uit het juiste hout is gesneden', zei ploegleider Merijn Zeeman van Lotto-Jumbo daarover.

LEES OOK: Team LottoNL-Jumbo met Tom Leezer naar WK ploegentijdrit