Beloning van tienduizend euro voor gouden tip in moordzaak Karel Pronk

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) looft dinsdag een beloning uit van tienduizend euro voor de gouden tip over Errol Janssen. Hij wordt ervan verdacht Karel Pronk te hebben doodgeschoten.

De Delftse crimineel Karel Pronk (60) werd dinsdag 7 augustus 2018 op klaarlichte dag om het leven gebracht voor de deur van een koffiehuis aan het Kalverbos in Delft.

Justitie denkt dat Janssen, die ook wel de naam Mick van der Laan gebruikt, de schutter is. Janssen is sinds de moord spoorloos. De autoriteiten denken dat hij naar het buitenland is gevlucht. Daarom staat hij op de Nationale Opsporingslijst en op de Europes Most Wantedlijst van Europol.





