Help mee! Waar komt het Haagse bakkie vandaan?

Wij hebben verschillende instanties en personen gesproken over het Haagse Bakkie. De meesten zeggen dat het een bakje koffie is dat maar voor de helft gevuld is, maar wat is de herkomst van deze uitdrukking? Heeft het iets met zuinigheid te maken?

De antwoorden die wij gekregen hebben op deze vraag lopen erg uiteen. We zijn benieuwd of het publiek ons verder kan helpen. Daarom riep team Rake Vragen vanmiddag in het nieuwe radioprogramma ‘Margriet’ de hulp in van onze luisteraars.



Weet jij waar 'Haags bakkie' vandaan komt?

Weet jij waar de uitdrukking ‘Haags bakkie’ vandaan komt? Heb jij een verrassende verklaring of een leuk verhaal? Onze redactie hoort het graag. Stuur jouw tip naar rakevragen@omroepwest.nl en help ons in de zoektocht naar de herkomst van het Haagse bakkie. Vergeet niet je naam, telefoonnummer en mailadres in de reactie te zetten.

Luister het fragment hier terug: