Rekening van Nootdorper leeggehaald na pinpasdiefstal

NOOTDORP - Nadat de pinpas van een inwoner van Nootdorp is gestolen, is al het geld van zijn rekening gehaald. Het slachtoffer weet niet precies wanneer zijn pincode is afgekeken en wanneer de pas is gestolen. Wel duidelijk is dat dezelfde man twee keer geld opneemt met de pinpas.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer heeft zijn pinpas voor het laatst gebruikt op zondag 8 juli bij de Albert Heijn in Nootdorp. Mogelijk is daar tijdens het afrekenen zijn pincode door iemand gezien. Daarna is de man aangestoten door een andere man en dat is mogelijk het moment dat zijn pinpas is gestolen. Het slachtoffer heeft daar zelf niets van gemerkt.

Vervolgens is er geld overgemaakt van zijn spaar- naar zijn betaalrekening en is dat geld in twee transacties opgenomen. Op 10 juli is er geld gepind bij automaten in winkelcentrum Leidsenhage en op het Hobbemaplein in Den Haag. Beide keren is dezelfde man in beeld. Hij heeft in totaal 630 euro buit gemaakt.



Herkent u de pinner?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem