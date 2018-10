Zes specifieke getuigen gezocht rond vermissing Mona Baartmans

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

Mona Baartmans bracht die zondagmiddag een bezoek aan haar man in verpleeghuis Houtwijk aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. Ze is daar om 16.30 uur vertrokken met iemand die in de zwarte Renault Megane reed. Een dag later werd ze als vermist opgegeven toen de schoonmaakster ontdekte dat ze niet thuis was.

Op zondag 30 september is een 60-jarige man uit Oud-Beijerland aangehouden als verdachte. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de 79-jarige vrouw niet meer leeft.



Afgezet vlakbij woning

De zwarte Renault Megane is vanaf het verpleeghuis in Den Haag naar Delft gereden, waar de auto om 17.06 uur is gefilmd op het Oosteinde. Mevrouw Baartmans zou op de hoek met de Broerhuisstraat zijn afgezet om naar haar woning aan de Maria van Reigersberchstraat te gaan.

Uit camerabeelden blijkt dat er rond dat moment twee mensen in oranje Fiat Punto, twee mensen op een fiets en twee wandelaars op het Oosteinde waren. De politie komt graag met die getuigen in contact om te horen wat zij daar hebben gezien. De personen zijn in verband met hun privacy onherkenbaar gemaakt op de camerabeelden.



Twee getuigen zitten in deze oranje Fiat Punto | Beeld: Politie

Twee getuigen zaten op de fiets | Beeld: Politie

Twee getuigen liepen met een paraplu over het Oosteinde | Beeld: Politie

Naast deze getuigen, komt de politie ook graag in contact met andere mensen die de Renault Megane op zondag 23 september rond 17.00 uur hebben gezien in de buurt van het Oosteinde en de Broerhuisstraat.

Mona Baartmans droeg op het moment dat ze voor het laatst is gezien een zwart jasje, een geruite broek en ballerina’s. Ook had ze een klein tasje bij zich. Mogelijk heeft u dat ergens gevonden. Ook informatie over de mogelijke verblijfplaats van mevrouw Baartmans is welkom bij de politie.



Weet u wie de mensen op de beelden zijn of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem