Acrobatische inbrekers slaan toe bij café in Den Haag

DEN HAAG - Twee inbrekers zijn er afgelopen maand vandoor gegaan met geld en sigaretten uit een café in de Schilderswijk in Den Haag. Ze zijn op een acrobatische manier binnengekomen en weer vertrokken: klimmend via een dakraam.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

De inbraak vindt plaats bij café Hababam aan de Frans Halsstraat. Op zaterdag 8 september om 2.45 uur komen ze binnen via het dakraam. Ze halen de kassalade en de gokautomaten leeg en nemen ook twaalf sloffen sigaretten mee.

Eén van de inbrekers is even wat beter te zien op de camerabeelden, omdat hij zijn capuchon nog niet op heeft. De ander is niet in zijn gezicht te zien.



Herkent u de mannen of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem