Aangehouden tasjesdief heeft waarschijnlijk gestolen sieraden bij zich

DEN HAAG - Bij een aangehouden verdachte van een tasjesdiefstal heeft de politie een aantal sieraden gevonden, die waarschijnlijk ook ergens zijn gestolen. De eigenaren van die sieraden worden gezocht.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

De verdachte is op 24 augustus aangehouden toen hij probeerde om een tas te stelen uit de boodschappenkar van een klant van de Albert Heijn aan de Elandstraat in Den Haag. Een andere klant zag de diefstal en heeft ervoor gezorgd dat de man de tas terugzette. De verdachte is vervolgens in de winkel gehouden tot de politie arriveerde om hem aan te houden.

Bij de man werden een aantal sieraden gevonden. De politie denkt dat die mogelijk ook ergens zijn gestolen en is op zoek naar de eigenaren. Het gaat om een herenhorloge van Gucci en een dameshorloge van Swarovski. Ook zijn er twee damesringen gevonden, waaronder een verlovingsring.



Zijn de sieraden van u of weet u van wie ze zijn?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl