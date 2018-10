Elso Reedijk moet zijn huis uit; ontruiming woensdag om 13 uur

Elso Reedijk is bang dat hij zijn huis uit moet: 'Mijn leven is een slechte film' | Foto: Omroep West

TER HEIJDE - Elso Reedijk uit Ter Heijde moet morgen om 13.00 uur zijn huis uit. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald. In november vond de politie ruim drie kilo henneptoppen in zijn huurhuis in Ter Heijde. Dat was voor woningcorporatie Arcade de reden om de huur op te zeggen. Reedijk voerde verschillende rechtszaken, maar zonder resultaat.

'Ik word afgeschilderd als een drugscrimineel die een godsvermogen verdient aan drugsgeld en dat is totaal niet waar', zegt Elso Reedijk tijdens de rechtszaak. De 51-jarige Heijenaar is een bekende verschijning in het dorpje pal achter de duinen. In november doorzoekt de politie zijn huis, omdat er een schietpartij zou zijn geweest. Achteraf is daar geen sprake van, maar de politie vindt wel 3,6 kilo henneptoppen in de badkamer en onder de trap.

Reedijk legt uit dat alle buren vijf wietplanten voor hem hielden. Hij mocht ze knippen en de opbrengst houden. 'Omdat ik niet te eten heb, probeer ik te overleven. Dat was het doel. Lekker wat extra's in de maand december waar ik met mijn dochter van kon genieten.' Hij heeft net de hennepplanten van alle buren geoogst als de politie binnenvalt.



'We accepteren geen drugs'

Woningbouwvereniging Arcade heeft Reedijk kort na de hennepvondst in november een brief gestuurd. 'Daarin stond dat de huurovereenkomst zou worden beëindigd. We willen een duidelijk signaal afgeven aan alle huurders, we accepteren geen drugs in de huurwoningen. Dat leidt altijd tot vertrek uit de woning,' zegt de advocate van de woningcorporatie.

Voor Reedijk heeft zijn huurhuis aan de Piet Heinstraat grote emotionele waarde. Hij woont er ruim 25 jaar en twee van zijn kinderen zijn er overleden. Zijn dochter van 18 woont nog bij hem. 'Ze zit op school in haar examenjaar en verliest een dak boven haar hoofd als de ontruiming doorgaat,' zegt de advocaat van Reedijk.



'Ik zie geen uitweg'

In september beslist de kantonrechter dat de huurovereenkomst mag worden beëindigd. Elso Reedijk gaat in hoger beroep, maar de woningbouwvereniging wil doorpakken. Als laatste redmiddel spant hij een kort geding aan. 'Ik zie geen uitweg als ik morgen op straat sta. Dan sta ik daar met twee tassen.'

De kort gedingrechter ziet geen reden om van het vonnis van de kantonrechter af te wijken. Elso Reedijk en zijn 18-jarige dochter moeten woensdag om 13.00 uur hun huis aan de Piet Heinstraat verlaten, dan staat de deurwaarder voor de deur. 'Hij is zeer aangeslagen,' zegt zijn advocaat, 'wat hij morgen doet is nog niet duidelijk, hij heeft geen plan B.'