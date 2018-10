Deel dit artikel:













Vrachtwagendief 's-Gravenzande bijna jaar de cel in De 'chauffeur' reed de vrachtwagencombinatie klem op de rotonde. | Foto: District8

'S-GRAVENZANDE - De man die zich eind juli met een gestolen vrachtwagen klem reed op de rotonde bij de Koningin Julianastraat en Oudelandstraat in 's-Gravenzande moet ruim elf maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald. Ook heeft hij een rijontzegging van zes maanden gekregen.

Een vrachtwagenchauffeur rijdt zich op zondagavond 29 juli klem op een rotonde in 's-Gravenzande. Een agent in burger ziet de chauffeur uitstappen en weglopen. Hij gaat achter de man aan en samen met een voorbijganger pakt hij hem op. De vrachtwagen blijkt gestolen en S. heeft geen vrachtwagenrijbewijs. Tijdens de zitting twee weken geleden houdt William S. zijn mond. Zijn advocaat wil vrijspraak, het OM eist ruim 10 maanden cel en de intrekking van het rijbewijs van S. voor 10 maanden.

Rijontzegging S. is niet alleen veroordeeld voor het stelen van de vrachtwagen en verzet bij de aanhouding, ook het feit dat hij een vrachtwagen bestuurde zonder de daarvoor benodigde papieren wordt hem aangerekend. Daarnaast is hij bestraft voor het blokkeren van de rotonde. Waarom de 48-jarige man uit Ede een vrachtwagen zou hebben willen stelen in 's-Gravenzande zonder vrachtwagenrijbewijs blijft onduidelijk.