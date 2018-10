Christine Teunissen tijdelijk van gemeenteraad naar Tweede Kamer voor PvdD

DEN HAAG - Christine Teunissen stopt voorlopig als raadslid voor de Partij voor de Dieren in Den Haag. Zij wordt tijdelijk lid van de Tweede Kamer voor haar partij. Teunissen gaat partijleider Marianne Thieme vervangen die met ziekteverlof gaat. Dat heeft de Partij voor de Dieren vandaag bekend gemaakt.

Gemeenteraadslid Robert Barker wordt de nieuwe fractievoorzitter van PvdD Den Haag. De beschikbaar gekomen raadszetel wordt ingevuld door Robin Smit. Teunissen, in een verklaring: ‘Ik vind het jammer om uit de Haagse gemeenteraad te gaan, maar ik zal me landelijk ook ten volle inzetten voor onze idealen en ben ontzettend blij met het enthousiaste team in Den Haag dat mijn werk gaat voorzetten in de raad.’

Robert Barker (1987) is sinds 2014 actief in de gemeenteraad van Den Haag. Eerst als fractievertegenwoordiger en sinds 2018 als gemeenteraadslid. Hij houdt zich onder meer bezig met bouwen en wonen, economie, veiligheid en de duurzaamheid van de gemeentelijke organisatie.



Bekend terrein

Robin Smit (1989) is sinds februari 2013 werkzaam voor de gemeenteraadsfractie van de partij en neemt het raadslidmaatschap van Christine Teunissen over. Volgens de PvdD is de ‘dierenbeschermingswereld in Den Haag’ voor hem bekend terrein. Zo werkte hij een paar jaar als vrijwilliger bij de dierenambulance en als paraveterinair bij meerdere Haagse dierenklinieken.

Christine Teunissen wordt op 11 oktober beëdigd in de Tweede Kamer. Zij werd in 2014 raadslid in Den Haag. Op 29 maart 2015 werd zij door het congres van de Partij voor de Dieren de tweede, verkiesbare, plek op de lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2015 gezet. Toen de Partij voor de Dieren twee zetels haalde, werd de 29-jarige Teunissen geïnstalleerd als het jongste van de zittende leden. Haar lidmaatschap van de Eerste Kamer legt zij ook tijdelijk neer. Waarom Thieme met ziekteverlof gaat, wil de partij niet zeggen.

