Veur Theater in Leidschendam moet misschien dicht: 'Het gaat om 10.000 euro'

LEIDSCHENDAM - Het Veur Theater in Leidschendam dreigt de deuren te moeten sluiten. Volgens directeur Oscar van Schijndel draait het om een bedrag van iets meer dan 10.000 euro waardoor 'zijn' theater misschien binnenkort geschiedenis is. Prominente artiesten als Richard Groenendijk, Sjaak Bral en De Reigâhs zijn geschokt door de mogelijke sluiting.

'Op zich redden we het wel, de voorstellingen bedruipen zichzelf', legt de directeur uit aan Omroep West. 'Maar we hebben ook nog een pand te onderhouden, we moeten personeel inzetten, onze technici krijgen nu een schijntje. Die vertrekken straks allemaal', verzucht hij.

Het theater aan de Damlaan bestaat nu vijf jaar. En steeds is er gedoe over geld. Van Schijndel: 'Het gaat om een subsidieaanvrag van 48.500 euro. Als dat geld niet komt, gaan we dicht. Maar dan loopt de gemeente ook 38.000 euro per jaar aan huur mis, want de gemeente is de eigenaar van het pand. Het is misschien een ander potje, maar het gaat dus om iets meer dan 10.000 euro, dat zijn de feiten.'



Toegangsprijzen kunnen niet omhoog

Maar hoe kan het dat een theater om zo'n bedrag moet sluiten? Van Schijndel: 'Tja, dat vragen wij ons ook af. We steken er nu al privé veel tijd en geld in, maar dat houden we geen jaren vol. We kunnen nu ook niks. Ja, we draaien voorstellingen. Maar geld voor een reclamecampagne of om het pand te onderhouden is er niet. Als de lampen nu vervangen zouden moeten worden is daar bijvoorbeeld geen geld voor.'

Is het dan geen optie om de toegangsprijzen te verhogen? 'Nee. Als we een tientje bovenop alle kaartjes moeten leggen, dan gaat het publiek naar omliggende steden en theaters.' Volgens de directeur gaat het niet alleen om de voorstellingen. 'We zijn belangrijk voor het centrum van Leidschendam, we hebben niet alleen een rol op het gebied van cultuur maar ook maatschappelijk.'



Richard Groenendijk: 'Dit soort theaters is belangrijk'

Van Schijndel: 'We zijn ook echt een ontmoetingsplek voor de mensen. Het theater zit bijna altijd vol. We doen bijvoorbeeld ook voorstellingen voor de Leidschendamse basisscholen. Waar moeten die kinderen straks naartoe?'

Ook de artiesten die geregeld in het Veur Theater optreden balen. Zoals cabaretier Richard Groenendijk: 'Dit soort theaters is juist zo belangrijk omdat hier de voorstellingen ontstaan. Samen met je publiek kneed je hier de voorstelling die uiteindelijk, als het goed is, in Carré terechtkomt. Het belang van theaters als het Veur mag nooit onderschat worden', zegt hij tegen Omroep West.



Sjaak Bral: 'Hier kun je op je bek gaan'

Ook zijn collega Sjaak Bral herkent die functie. Hij noemt het 'verschrikkelijk' als de deur aan de Damlaan niet meer opengaat. 'Ik snap het niet, je hebt een mooi theater voor zo weinig geld. Als je met dit vak begint, heb je plekken nodig om dingen uit te proberen, waar je op je bek kunt gaan. Dat kan niet in de Koninklijke Schouwburg of in Dilligentia, maar hier wel.'

Johan Frauenfelder van De Règâhs, die ook geregeld te zien is in het Leidschendamse theater, werd overvallen door het nieuws. 'Ik schrik mij een hoedje. Dit theater is klein maar fijn. Het is een super leuk theater, het is niet goed als het zou verdwijnen. Het is een heel warm theater, het voelt echt als een goede familie. Mensen werken daar met hart en ziel, dat merk je.'



'Gemeente moet zich achter de oren krabben'

Wat zou dan de oplossing zijn? Bral: 'Ik kan best tien ruggen bij elkaar schrapen, met de mensen om mij heen. Maar dit is niet de manier om met cultuur om te gaan. Als je dit soort bedragen al niet over hebt voor cultuur, dan moet je je echt achter je oren krabben waar je als gemeente mee bezig bent. Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald. Dit moet echt teruggedraaid worden.'

Het theater is inmiddels begonnen met een e-mailactie. Directeur Van Schijndel: 'We wilden eerst een e-mailbom naar de Raadsleden laten sturen, maar we gaan het nu toch maar bundelen en aanbieden. Anders kunnen ze straks hun werk niet meer doen', klinkt het toch nog met een kleine lach. De actie heeft inmiddels tientallen mails opgeleverd, zegt hij.



Steunbetuigingen geven goed gevoel

'De reacties blijven binnenstromen, dat geeft zeker een goed gevoel. Echt heel fijn, al die steunbetuigingen.' Verantwoordelijk wethouder van Leidschendam-Voorburg Astrid van Eekelen (VVD) was dinsdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar.