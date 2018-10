Wereldberoemde vechtsporter opent museum in Den Haag

DEN HAAG - Hij is wereldberoemd buiten Den Haag. Gerard Gordeau. De Hagenaar is meervoudig wereldkampioen in zeven disciplines van de vechtsport en heeft zijn school in De Gheijnstraat in Den Haag. Maar dit pand is helemaal op en dus moet hij verhuizen. In zijn nieuwe locatie wil hij een vechtsportmuseum openen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat de gemeente hem hierbij helpt.

Vechtsportschool Kamakura van Gordeau zit in een oude school. De voormalige klaslokalen zijn veranderd in trainingsruimtes, of beter gezegd, dojo's. Hier beoefenen professionals en amateurs de traditionele vechtsporten.

Gordeau heeft Kamakura in 1981 opgezet. Hij heeft een lange erelijst maar in Nederland doet zijn naam bij de meesten geen belletje rinkelen. 'Dat is best apart', vindt Gordeau. 'Want in Japan kunnen ik en mijn leerlingen niet over straat zonder dat we worden herkend. Wij behoren tot de beste vechters van de wereld.'



Mohammed Ali

In zijn school hangen honderden certificaten, medailles en foto's aan de muur. Op een prijkt hij met de Amerikaanse bokser Mohammed Ali. 'Wij organiseerden midden jaren negentig een benefit-gala vanwege de aardbeving in Kobe', vertelt Gordeau. 'Op deze foto zie je dat we getraind hebben met acteur Steven Seagal voor zijn eerste film Nico. En hier staan Kamakura Katwijk en Kamakura Den Haag op de foto. Wij vochtten daar toen voor de Thaise koning.' Ook heeft Gordeau Japanse telefoonkaarten waar zijn portret op staat.

Gordeau is dus wereldberoemd, maar hij zit in Den Haag in een oud pand dat kampt met achterstallig onderhoud. 'We hebben last van lekkages, schimmelplekken en de kozijnen zijn rot', zegt hij. 'We moeten dus echt verhuizen. We willen naar het oude gebouw van de HALO, dat van de Laan van Poot verhuisd is naar de Sportcampus Zuiderpark. Maar een verhuizing kost flink wat geld, zeker omdat we een totaal nieuwe dojo willen opzetten die aan alle Japanse eisen voldoet. Maar daar moeten we aan voldoen want wij hebben Olympische ambities.'



Vechtsportmuseum

Bovendien gaat Gordeau op zijn nieuwe locatie een vechtsportmuseum inrichten. 'Wij hebben in onze sportschool al veel historische spullen maar sommige leden van onze vereniging hebben thuis nog veel meer. Dat willen we bij elkaar brengen in het eerste vechtsportmuseum van Nederland.'

Hij krijgt steun van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De collegepartij vindt dat de gemeente moet bijspringen. 'Gerard Gordeau is een echte Haagse held', zegt Groep de Mos-raadslid Damien Zeller. 'De historie van de vechtsport is in zijn sportschool goed te zien. Het is dus jammer dat het gebouw letterlijk uit elkaar valt. De gemeente zou moeten bijspringen om te helpen. Daardoor erkent de gemeente de vechtsport. Deze sport is belangrijk voor de stad.'

