Man uit De Lier aangehouden wegens fraude met huurcontracten

DE LIER - Een 24-jarige man uit De Lier is afgelopen vrijdag aangehouden op verdenking van fraude met huurcontracten. Hij wordt ervan verdacht via een website inschrijfadressen met valse huurcontracten te koop te hebben aangeboden.

De man zou valse huurcontracten hebben verkocht waarmee zijn klanten zich bij de gemeente konden inschrijven. Die adressen waren echter helemaal niet beschikbaar voor bewoning. Met het valse huurcontract konden ze zich wel inschrijven in de Basisregistratie Personen.

De klanten wisten dat ze het aangeboden adres alleen konden gebruiken voor de inschrijving, maar niet iedereen wist dat deze constructie illegaal is. Door ingeschreven te zijn in deze basisregistratie kregen de mensen de mogelijkheid bijvoorbeeld een reisdocument aan te vragen of toegang te krijgen tot voorzieningen.



350 euro

Gemiddeld waren de gedupeerden 350 euro kwijt aan de verstrekker van de valse huurcontracten. Onderzoek moet nog uitwijzen hoeveel personen gedupeerd zijn. Ook moet nog onderzocht worden hoeveel de verdachte eraan heeft verdiend.

Twintig gemeenten hebben aangifte gedaan tegen de man.