Leidse scholen blij met mega-investering van 75 miljoen euro in onderwijs Vrijeschool Mareland in Leiden. Foto: Omroep West

LEIDEN - Scholen in Leiden zijn zeer te spreken over de 75 miljoen euro die de gemeente Leiden gaat investeren in het opknappen van de huisvesting. Het is een enorm bedrag dat ervoor moet zorgen dat de Leidse scholen tot 2030 weer goed gehuisvest zijn. Nu heeft een flink aantal scholen nog te maken met achterstallig onderhoud of ze zitten in een pand dat niet meer duurzaam is.

Vrijeschool Mareland zit bijvoorbeeld in een gebouw dat aan het begin van de twintigste eeuw werd ontworpen door architect Hendrik Jesse. Het ziet er mooi uit, maar voldoet op een aantal punten niet meer aan de eisen van deze tijd. 'Kijk dit is een van onze prachtige lokalen', zegt directeur Henk Lardee. 'Maar we stoken voor de buren want alles is nog enkel glas.' En zo kunnen ook de toiletten wel een keer vervangen worden en moet de school wat doen aan lekkages. 'Nu hebben we in ieder geval de ruimte om dat aan te gaan pakken', zegt een opgetogen Lardee. 'De komende jaren zullen we weer goed onderwijs kunnen geven in dit gebouw.'

Samenwerken Bovendien zijn de Leidse scholen ook blij met de aanpak van de gemeente Leiden, vooral omdat er intensief contact is geweest met de schoolbesturen. Wethouder Paul Dirkse: 'Wie heeft er wanneer wat nodig? Daar hebben we samen met de scholen naar gekeken.'